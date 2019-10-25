هذه الأطعمة تعرضكم لخطر الزهايمر!

هذه الأطعمة تعرضكم لخطر الزهايمر!

2019/10/26
الساعة 12:34 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, صحة وطب‎
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المواطن - متابعة

خلصت دراسة علمية جديدة إلى أن تناول بعض الأطعمة يؤدي إلى خطر الإصابة بمرض الزهايمر، مشيرة إلى أن هذه الأطعمة تتصف بميزات تجعل الكثيرين يقبلون عليها.

وأوضحت الدراسة اليابانية التي نشرت في دورية “علم الأعصاب” العلمية أن الأشخاص الذين كانت في دمائهم نسبة عالية من الدهون المتحولة بنسبة تتراوح بين 50- 70 في المائة أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بمرض الزهايمر.

وتوجد الدهون التي تزيد خطر الإصابة بالزهايمر في الأطعمة المقلية واللحوم المصنعة والبيتزا المتجمدة والبسكويت والمعجنات الحلوة والمثلجات.

وتحظى هذه الأغذية بشعبية بين المصنعين والمستهلكين على حد سواء، لأنها رخيصة الثمن وتستمر لفترة طويلة، وتمتاز بمذاقها اللذيذ.

وقالت الدراسة: إن الصلة لم تكن واضحة بين هذه الدهون والمرض، الذي يعاني منه 50 مليون حول العالم، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وكانت عينة الدراسة 1628 شخصًا في اليابان، تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، ولم يكونوا يعانون من المرض مع بدء الدراسة، وجرى تتبع حالتهم لنحو 10 سنوات.


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