هفرين خلف مهندسة كردية انتقدت العدوان التركي فقتلها موالون لأردوغان بدم بارد

المواطن - متابعة

أفادت مصادر ميدانية بمقتل الأمين العام لحزب سوريا المستقبل، هفرين خلف، على يد عدد من الإرهابيين المواليين لتركيا.

وقال الإعلامي عبدالعزيز الخميس تعليقًا على هذا الحادث: “مقتل الأمينة العامة لحزب سوريا المُستقبل شمال سوريا هفرين خلف من قبل الأتراك وعملائهم، بعد أن اعتبرت الاحتلال التركي جريمة.. رحمة الله عليها. سحل نساء شعبه فكيف بغيرهم؟!”.

وأوضحت المصادر أن هفرين خلف قتلت بعد استهداف سيارتها على الطريق الدولي بين القامشلي والرقة من قبل القوات التركية، حيث تم تصفيتها في كمين لمرتزقة أردوغان وداعش.

وتداول المغردون مقطع فيديو يظهر إطلاق النار على عدد من الأشخاص بعدما اقتيدوا من مركباتهم الخاصة، وقال متداولو المقطع: إن من بينهم هفرين خلف.

والمعروف أن هفرين خلف هي مهندسة كردية سورية من مواليد مدينة ديريك المالكية، وفي مارس 2018، تم تأسيس حزب سوريا المستقبل وانتخبت أمينًا عامًّا للحزب.

وتسببت العدوان التركي على سوريا في مقتل وإصابة عشرات المدنيين، بينهم أطفال ونساء، فضلًا عن نزوح آلاف المدنيين باتجاه مدن ومناطق أخرى في سوريا.

وأثار العدوان التركي استياءً واستنكارًا عربيًّا ودوليًّا في ظل خشية دول عدة من عودة تنظيم داعش، وحدوث أزمة إنسانية جديدة.