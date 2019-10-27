هكذا أثرت العاصفة على مستشفى حفر الباطن
لم تتأثر الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمنومين

هكذا أثرت العاصفة على مستشفى حفر الباطن

2019/10/27
الساعة 11:00 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - حفر الباطن

أكدت صحة حفر الباطن أن الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمنومين في المستشفى المركزي لم تسجل أي إصابات جراء العاصفة المطرية التي حدثت اليوم الأحد.

وقالت صحة حفر الباطن: في تمام الساعة الرابعة عصرًا تضررت الواجهة الزجاجية الخارجية من الجهة الغربية لمستشفى حفر الباطن المركزي جراء العاصفة المطرية، وعلى الفور تم تطبيق خطة الطوارئ ونقل ست حالات من الجهة المتضررة لمنطقة آمنة داخل المستشفى (أجنحة تنويم)، ولم تتأثر الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمنومين ولم تسجل أي إصابات في مستشفى حفر الباطن المركزي.

وبعد ذلك تم عقد اجتماع للجنة الطوارئ بالمستشفى برئاسة مدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي لتقييم الوضع الصحي لجميع الحالات المنومة؛ للاطمئنان على حالتهم الصحية وحصر الأضرار الناتجة عن التلفيات وتامين كامل المنطقة المتضررة للمحافظة على سلامة المرضى والعاملين.


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