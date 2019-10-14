هكذا احتفلت رعاية أبها باليوم العالمي للمسنين

هكذا احتفلت رعاية أبها باليوم العالمي للمسنين

2019/10/14
الساعة 8:17 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - محمد الغبيشي - أبها

احتفلت دار الرعاية الاجتماعية بأبها باليوم العالمي للمسنين، تحت شعار “رحلة إلى المساواة بين الفئات العمرية”، والذي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام وذلك برعاية مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأبها حسين بن حمد المري، وحضور المساعد لقطاع التنمية هادي بن عايض الشهراني وعدد من مديري ومنسوبي القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الثالث.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي ثم تلاوة عطرة من كتاب الله الحكيم، تلاها كلمة لمدير دار الرعاية الاجتماعية بأبها سعيد بن علي آل منيع، أوضح خلالها أن شعار الفعالية لهذا العام يركز على التنبيه إلى وجود تفاوت في الاهتمام والخدمات مقارنة مع فئة المسنين حول العالم.

وبعدها شاهد الجميع عرضًا مرئيًّا يجسد الخدمات المقدمة للمسنين داخل الدار والذي يبرز جهود واهتمام المملكة في إيواء ورعاية كبار السن من الجنسين، أعقبه أوبريت إنشادي بعنوان “شموخ العز” بمشاركة المنشد عبدالرحمن الشمراني وفرقة تراث الجنوب، والذي لاقى استحسان الحضور.

 

 

 


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