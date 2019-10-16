هلال المدينة: 35 وفاة و4 إصابات في حادث باص طريق الهجرة

هلال المدينة: 35 وفاة و4 إصابات في حادث باص طريق الهجرة

2019/10/17
الساعة 1:22 صباحًا
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المواطن - المدينة المنورة

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، خالد بن مساعد السهلي، بأن العمليات الإسعافية بالمنطقة (997) تلقت بلاغًا في تمام الساعة 18:49 من مساء يوم الأربعاء 17 صفر 1441هـ يفيد بوقوع حادث باص واشتعاله بالنيران بطريق الهجرة السريع بالقرب من الكيلو 207.

وأضاف السهلي أنه على الفور تم توجيه أكثر من 20 فرقة إسعافية وعناية متقدمة وفرق إسعافية تابعة للشؤون الصحية، بقيادة القيادة الميدانية وإشراف ومتابعة سعادة مدير عام الفرع والمدير الطبي والمساعد للشؤون الإسعافية.

وتابع أنه عند الوصول للموقع اتضح وجود أربع إصابات تم نقلها لمستشفى الحمنة وباقي الحالات داخل الباص قد انتقلوا إلى رحمة الله.

وتم تواجد الفرق الإسعافية في الموقع حتى انتهاء الدفاع المدني من إخماد النيران والمساعدة في إخراج المحتجزين داخل الباص، ومن ثم تم نقل جميع الحالات المتوفاة عن طريق النقل غير الإسعافي التابع للهيئة.


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