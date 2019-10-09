هل رحيل سييرا يُنقذ الاتحاد؟

المواطن - محمد سمعه

اختلف الجميع خلال الفترة الأخيرة، ما بين مؤيد ومُعارض، حول أحقية التشيلي خوسيه لويس سييرا مدرب الاتحاد بالاستمرار كمدير فني للعميد، خاصة بعد النتائج السلبية للعميد بالفترة الأخيرة.

وكان سييرا تعرض لحملة انتقادات قوية من قبل الجمهور الاتحادي الذي طالب بإقالته من تدريب الفريق الأول بعد الخسارة أمام نادي الحزم في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي حال رحل سييرا عن نادي الاتحاد فسيحدث تشتت بين لاعبي الاتحاد الذين قد يحتاجون إلى وقت طويل لفهم القواعد التكتيكية للمدرب الجديد؛ مما يؤثر على نتائج الاتحاد، وقد يواجه شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى مثل الموسم الماضي.

وقد يتجه بعض من نجوم نادي الاتحاد لرفض رحيل سييرا، خاصة أن معظم نجوم الفريق يرفضون تحميله النتائج السيئة الأخيرة للعميد.

من ناحية أخرى، أكد النجم محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد، على أن العميد ليس فريقًا ضعيفًا، مطالبًا في الوقت ذاته باستمرار الدعم حتى يتخطى الاتحاد الظروف الصعبة التي يمر بها.

وقال محمد نور في فيديو له مع أحد مشجعي الاتحاد: “العميد مو ضعيف، وهو يمر بمرحلة، ولكنه سيتخطاها، ونحن مع الاتحاد قلبًا وقالبًا”.

وأصبحت عودة اللاعب المخضرم محمد نور إلى نادي الاتحاد قريبة للغاية، وذلك من أجل إصلاح الأمور في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

وكانت تقارير صحافية نقلًا عن موقع 360 سبورت قالت: إن محمد نور سيعود إلى نادي الاتحاد في شهر يناير المقبل، حيث سيتم قيده في فترة الانتقالات الشتوية كلاعب في صفوف الاتحاد حتى نهاية موسم 2019- 2020 الحالي.