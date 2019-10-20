هل سيقل دعم حساب المواطن بعد انخفاض أسعار البنزين ؟

هل سيقل دعم حساب المواطن بعد انخفاض أسعار البنزين ؟

2019/10/20
الساعة 9:07 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حساب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تساءل مواطنون بشأن تأثير تخفيض أسعار البنزين على مبلغ الدعم الخاص ببرنامج حساب المواطن، والذي يحصل عليه المستفيدون شهريًّا.

وكان حساب المواطن قد أكد أنه يتم تعويض المستفيدين عن رفع أسعار البنزين من خلال الدعم المُقدم، الذي يمثل فرق التكلفة ما بين السعر السابق والحالي، والأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي طرأت على أسعار الوقود.

وقال حساب المواطن سابقًا: إن قيمة الدعم تشمل الزيادة في تغيير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.

وأعلنت أرامكو السعودية أمس أن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من 20 أكتوبر 2019م ستكون على النحو الآتي: (بنزين 91: 1.50 ريال لكل لتر)، و(بنزين 95: 2.05 ريال لكل لتر)، وذلك خلال الربع الحالي أكتوبر- ديسمبر 2019م.

وكانت أسعار الربع السابق خلال أشهر يوليو- سبتمبر 2019م (بنزين 91: 1.53 ريال لكل لتر)، و(بنزين 95: 2.18 ريال لكل لتر).

وبعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين قبل 3 أشهر أكد برنامج حساب المواطن أنه تمت تغطية الزيادة الحالية بعد المراجعة الأخيرة لأسعار البنزين.

ورد برنامج حساب المواطن، عبر حساب خدمة العملاء بقوله: “حياك الله، تمت تغطية فرق الزيادة الحالية بعد المراجعة الأخيرة لأسعار البنزين ابتداءً من دفعة شهر يوليو الجاري ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (هنا).

وتوقع بعض المستفيدين أن يطرأ تغييرٌ في مبلغ الدعم المقدم من البرنامج وينخفض بشكل طفيف مع انخفاض أسعار الوقود أمس، ليظل الحسم هو يوم إيداع الدفعة الجديدة من البرنامج يوم الأحد 10 نوفمبر المقبل.

 


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