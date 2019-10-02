هل نرى مورينيو مدربًا في المملكة؟

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو ترحيبه بتدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أو أي فريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشدد مورينيو أنه لم يتلق أي عروض من أندية سعودية من قبل، ولكنه في الوقت ذاته لا يُمانع الفكرة، وأكد على أن الأمور المادية ليست كل شيء، خاصة أن سبق ورفض عروضًا ضخمة في الصين، لرغبته في البقاء بأوروبا.

وقال مورينيو خلال لقائه بالمدربين الوطنيين في معهد إعداد القادة: “أنا شخص قضيت حياتي في كرة القدم وأتيحت لي الفرص، لكي أتعرف على هذا العالم، وسآخذ من هنا معرفة عن المملكة وأعرف طموحكم الكبير وربما أعود إلى السعودية مرة أخرى”.

وكان مورينيو قد أكد على أهمية استعانة الأجهزة الفنية الأجنبية بمدربين وطنيين، وقال: “تفاجأت بأن المدربين الأجانب الذين يحضرون إلى المملكة يأتون ومعهم 5 مساعدين أو أكثر من أبناء جلدتهم!”.

وتابع: “فزت بـ8 دوريات في 4 دول، وعندما انتقل إلى بلد جديد يجب علي أن أفهم البلد والعقليات التي سوف أواجهها، كما يجب اختيار مساعد لي من ذات البلد ومن نفس الفريق ليقوم بمساعدتي في فهم كافة الأمور”.