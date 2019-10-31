هل يؤثر راتب تمهير على دعم حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

تفاعل حساب المواطن مع استفسار بشأن تأثير راتب تمهير على الدعم المقدم من البرنامج، وهل يؤثر التسجيل في برنامج تمهير على الأهلية في حساب المواطن؟

وقال حساب المواطن إنه منفصل عن برنامج تمهير، وإنه لا يؤثر على التسجيل، وفي حال انطبقت على المواطن شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيتم احتسابه من ضمن الدخل، ولا بد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل “غير ذلك” وكتابة مصدر الدخل (برنامج تمهير).

يذكر أن برنامج حساب المواطن أعلن في وقت سابق ، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 24 شهر نوفمبر، وقال حساب المواطن إنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (هنا)

التسجيل مستمر:

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 25 استحقاق شهر ديسمبر المقبل من خلال الرابط التالي (هنا).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن، أن يكون المسجل سعودي الجنسية.

شروط الأهلية

ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.