هل يتكرر نهائي دوري أبطال آسيا 2017؟

المواطن - مروة نبيل

اقترب فريقا الهلال وأوراوا ريدز دياموندز الياباني من التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019 في مواجهة مكررة لنهائي نسخة 2017.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خارج أرضه على السد القطري بنتيجة 4/1 في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، فيما تغلب أوراوا على جوانجزو إيفرجراند الصيني بهدفين دون رد.

وسبق أن لعب الهلال وأوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا 2017، وانتهت مباراة الذهاب التي أُقيمت في الرياض بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1، قبل أن يفوز الفريق الياباني في لقاء الإياب بهدف نظيف، ليتوج باللقب القاري.

ونشر حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من مباراة الهلال وأوراوا الياباني، وعلق عليها قائلًا: “الذهاب: الهلال ضد السد 4/1، أوراوا ريدز 2 : 0 جوانجزو إيفرغراند.. هل يتكرر نهائي 2017؟”.