هل يحق للجنة الانضباط معاقبة أمرابط ؟

المواطن - محمد سمعه

كشفت آراء قانونية وتحكيمية عن صحة تدخل لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك من أجل معاقبة اللاعب المغربي نور الدين أمرابط لاعب النصر بسبب تصرفه في لقاء الرائد.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية وجود لكمة “بوكس” من أمرابط على وجه عز الدين دوخة خلال احتكاك بين اللاعبين في المباراة، حيث أوقف الحكم المباراة وذهب إلى تقنية الـVAR واكتفى فقط بتوجيه البطاقة الصفراء للاعب المغربي.

في هذا السياق علّق القانوني أحمد الأمير قائلًا عبر حسابه في تويتر: لا يمكن للجنة الانضباط التدخل في حالة أمرابط نهائيًا، حالات مُشابهة حصلت على المستوى المحلي والدولي، ولم تستطع لجنة الانضباط التدخل فيها ومنها” إصابة علي النمر لاعب الوحدة بكسر في الوجه بعد تدخل باولو دياز لاعب الأهلي السابق، وكذلك إصابة نيمار في مباراة البرازيل وكولومبيا بكسر في الظهر في مونديال 2014″.

واتفق الخبير التحكيمي ممدوح المرداسي مع رأي أحمد الأمير حيث قال: قرار الحكم بمنح أمرابط بطاقة صفراء هو قرار اتفق معه، واللاعب لا يستحق البطاقة الحمراء لأنه احتكاك طبيعي وتصرف حارس الرائد كان غير طبيعي وكان يستحق عقوبة مشددة.

وبعد توجيه البطاقة الصفراء لـ أمرابط، أبدى عز الدين دوخة غضبه من قرار حكم مباراة النصر؛ حيث انفعل على الحكم وصرخ في وجهه ليحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة الـ86.

وكان نور الدين أمرابط نال البطاقة الصفراء بعد لكمته لـ حارس الرائد في الدقيقة الخامسة والثمانين.