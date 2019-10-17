هل يرحل أوزيل عن آرسنال؟

المواطن - مروة نبيل

أبدى الألماني مسعود أوزيل استياءه من تحميله مسؤولية تراجع نتائج آرسنال الإنجليزي مؤخرًا، مشددًا في الوقت على أنه لا يعتزم الرحيل عن الجانرز.

وتحول أوزيل من لاعب أساسي في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال إلى بديل، وسط أنباء عن رحيله، خاصة أن المدير الفني أوناي إيمري لا يعتمد عليه كثيرًا.

وقال لاعب ريال مدريد السابق، خلال تصريحاته لصحيفة “ماركا” الإسبانية: “إذا لم نلعب بشكل جيد في مباراة كبيرة، يحملوني المسؤولية”.

وأضاف قائلًا: “لكن، إذا كنت بالفعل أنا السيئ الوحيد في تلك المباريات، فكيف تفسر بعض النتائج السيئة في المباريات التي لم ألعبها؟ هذا شيء لا معنى له”.

وتابع أوزيل: “أعلم أن الناس يتوقعون مني المزيد وأن أحدث الفارق، لكن الأمر ليس بهذه البساطة.. أنا لست الوحيد، أنا لاعب في فريق يضم 10 لاعبين آخرين، وفي بعض الأحيان يكون المنافس أفضل منا”.

وعلى الرغم من ضعف دوره مع آرسنال، إلا أنه ليس لديه خطط للمغادرة، وقال أوزيل: “لدي عقد حتى عام 2021، وسأبقى حتى ذلك الحين.. أحيانًا أمر بأوقات عصيبة، لكن لا يوجد سبب للفرار”.