هل يرد #الاتحاد بالفوز بعد تغريدة مشككة؟

المواطن - محمد سمعه

كتب أحد النقاد الرياضيين تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قامت بالتشكيك من قدرة الاتحاد في الفوز على جاره الأهلي اليوم في ديربي جدة، وذلك بسبب النتائج السلبية التي عانى منها العميد مؤخرًا.

وكان الناقد الرياضي عدنان جستنيه كتب عبر حسابه في تويتر: ماذا لو فاز الاتحاد على الأهلي، في ظل كل الترشيحات التي تذهب في مصلحة الأهلي؟

وقام الإعلامي سامي القرشي بالرد على تغريدة جستنيه قائلًا: “ليش لا ممكن، المفاجآت واردة بكرة القدم”.

ومنذ عام 2012، لم ينجح الاتحاد في الفوز على الأهلي خلال لقاءات الفريقين في الدوري، حيث يأمل جمهور العميد في كسر العقدة، وذلك من أجل العمل على تحقيق النتائج الإيجابية خلال المباريات المقبلة.

من ناحية أخرى، تملك مباريات الأهلي والاتحاد باعًا طويلًا من التاريخ والإثارة، كما كشفت النقاب عن العديد من النجوم الذين تألقوا بقميص الفريقين بمناسبة ديربي جدة ضمن لقاءات الجولة التاسعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسبق للعديد من النجوم ارتداء قميصي الأهلي والاتحاد وهم” خالد مسعد، محمد الخليوي، إبراهيم هزازي، أحمد العوفي، خالد قهوجي، سعيد غراب، إبراهيم السويد، عبدالفتاح عسيري، إبراهيم عشماوي”.

وستُقام مباراة الأهلي والاتحاد في تمام الساعة الـ19:50 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية.