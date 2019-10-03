هل يعود سعود السويلم لرئاسة #النصر؟

المواطن - محمد سمعه

أبدت فئات عريضة من جماهير نادي النصر مؤخرًا اعتراضها على أداء إدارة صفوان السويكت في إدارة أصفر العاصمة بعد نجاحه مؤخرًا في الانتخابات.

وكشف الناقد الرياضي محمد الدويش عن مفاجأة مُدوية لنادي النصر قد تحدث الموسم المقبل، بعودة سعود آل سويلم رئيس النادي السابق لرئاسة أصفر العاصمة من جديد.

وغرّد محمد الدويش عبر حسابه في تويتر قائلًا: مهما دعمتم المشرف فسيكون موسمًا للنسيان وسيرجع سعود آل سويلم في الموسم القادم ليُكمل مشروعه.

وأضاف الدويش: قلت توقع نصفه أمنية، أبو فهد استثنائي لكننا لن نتعجل بالحكم على الحلافي.

وعاش الفريق الأول لكرة القدم بـ النصر أجمل فتراته في الموسم الماضي في عهد سعود السويلم، حيث حقق الأخير الاستقرار الإداري المطلوب مما جعل النصر يُتوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي بفارق نقطة عن نادي الهلال.

من ناحية أخرى، أعلن نجم نادي النصر والمنتخب السعودي، عمر هوساوي عن اعتزاله اللعب الدولي رسميًا، اليوم الخميس.

وقال عمر هوساوي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “سوف أنظر دائمًا إلى مسيرتي مع المنتخب الأول كمصدر فخر واعتزاز فليس هناك شعور يوازي ارتداء قميص منتخب بلدي وتمثيله في المحافل الدولية”.

وتابع نجم النصر تغريدته قائلًا: “في هذا اليوم أكتب السطر النهائي لهذه المسيرة مع المنتخب الأول مثمنًا وشاكرًا لكل من وقف مع عمر هوساوي خلال مسيرته من مسؤولين ومدربين وجمهور رياضي”.