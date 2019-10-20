هل يندم #الأهلي بعد رحيل صالح المحمدي؟

المواطن - محمد سمعه

يواجه النادي الأهلي مخاوف من تراجع النتائج أو عدم تحقيق النتائج المرجوة على الرغم من تعاقده مع المدرب السويسري كريستيان جروس حتى نهاية الموسم الجاري.

وودع المدرب الوطني صالح المحمدي جماهير النادي الأهلي، وذلك بعد قيادته الفريق الأهلاوي للفوز على التعاون بثلاثية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

والتقطت عدسات الكاميرا لقطات من تلويح صالح المحمدي لجماهير الأهلي، خاصة أن مباراة التعاون كانت آخر مباراة له مع الراقي، بعد تعاقد مجلس إدارة الأهلي مع المدرب السويسري كريستيان جروس لتدريب الأهلي حتى نهاية الموسم.

والمعروف أن عودة المدرب مرة أخرى لناديه القديم لا تكون مفيدة، غالبًا، حيث قلقت بعض الجماهير الأهلاوية من عودة جروس للمرة الثالثة للراقي، خاصة أنه في ولايته الثانية لم يُحقق النتائج الإيجابية مع الأهلي.

ويخشى الجمهور الأهلاوي من ندم فريقه على رحيل صالح المحمدي الذي كان يسير بالفريق بشكل جيد قبل قدوم جروس.

وكشف صالح المحمدي كواليس رحيله عن الأهلي قائلًا: قدّمت 30% فقط مما أمتلكه مع الأهلي، ولم أرفض العمل مع جروس”.

وأضاف المحمدي: الراقي قادر على حصد البطولات بشرط الاستغناء عن بعض اللاعبين.