هل ينسحب المنتخب اليمني من خليجي 24؟

المواطن - عمان

يدرس مجلس إدارة الاتحاد اليمني لكرة القدم موقفه سواء بالمشاركة أو الانسحاب من بطولة كأس الخليج “خليجي 24″، على أن يعلن قراره النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت صحيفة “الرؤية” العمانية، اليوم الأربعاء، أن مصدرًا مطلعًا في المنتخب اليمني الأول، نفى أن يكون اتحاد الكرة قد وجه خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الخليجي لكرة القدم يتضمن الانسحاب من خليجي 24، المقرر إقامتها في قطر.

وأشار إلى أن الاتحاد اليمني لكرة القدم، لا يزال يدرس خيار المشاركة من عدمه وسيُحدد ذلك بعد اجتماع مجلس الإدارة.

وأضاف المصدر أن “المنتخب اليمني يعسكر حاليًا في العاصمة السعودية الرياض من أجل رفع درجة استعداده للجولات المقبلة بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر ونهائيات كأس آسيا 2023 بالصين”.

ولفتت الصحيفة العمانية إلى أن وضع المنتخب اليمني صعب للغاية، كما تسببت هذه الظروف في عدم انطلاق الدوري المحلي، وهو ما خلق صعوبة في إقامة مباريات ودية وعدم الجاهزية الفنية، ليتلقى هزيمة ثقيلة أمام أوزبكستان بخماسية دون رد.

ومن المقرر أن تُقام قرعة “خليجي 24″، يوم 23 من شهر أكتوبر الجاري في الدوحة، حيث ستشهد النسخة الحالية مشاركة 5 منتخبات فقط.