هل يُفصح عن إجمالي الراتب في حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

تفاعل حساب المواطن مع استفسار بشأن الإفصاح عن إجمالي الراتب عند التسجيل في البرنامج، وهل يتم ذكره بالكامل أم بعد الخصومات الخاصة بالقروض والالتزامات الأخرى.

وأكد حساب المواطن أنه لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية ويتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات/ التقاعد”، ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

يذكر أن برنامج حساب المواطن أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% ليتجاوز عددهم الـ12.6 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 12.8 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 55.6 مليار ريال منها 394 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.