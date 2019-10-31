هناي تنير منزل أحمد زعقان

هناي تنير منزل أحمد زعقان

2019/10/31
الساعة 1:52 مساءً
- ‎فيالمجتمع, المراسلون
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المواطن- جازان

رُزق أحمد بن جابر عبدالله زعقان، أحد منسوبي إدارة التموين الطبي بصحة جازان بمولودة، اتفق وحرمه على تسميتها “هناي”، لتنضم إلى شقيقها جواد.

المواطن” تبارك لـ أحمد، وتتمنى أن تكون هناي قرة عين لوالديها.

 


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