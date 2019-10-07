هنا خريطة الأمطار والغبار في المملكة خلال الساعات المقبلة

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها للحالة الجوية في بعض مناطق المملكة خلال الساعات المقبلة.

طقس مكة المكرمة:

وفي مكة، حذرت الأرصاد من أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وسيول، بالإضافة إلى شبه انعدام في الرؤية.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساء اليوم الاثنين.

طقس جدة:

أما جدة، فقالت الأرصاد: إن جدة تتعرض لأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية حتى نفس الموعد.

طقس المدينة المنورة:

وبالنسبة إلى المدينة المنورة، فتتعرض مناطق بدر ووادي الفرع لأمطار خفيفة إلى متوسطة ونشاط في الرياح السطحية حتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

طقس الرياض:

وفي الرياض، تتعرض الدوادمي والعاصمة والمجمعة وعفيف لأمطار من خفيفة إلى متوسطة، مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية حتى قبل منتصف الليل.

طقس جازان:

في سياق متصل، أوضحت الأرصاد أن جازان وتحديدًا أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والريث وبيش وجازان وصبيا وفيفا وهروب يتعرضون لأمطار رعدية، مع نشاط في الرياح السطحية، حتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

طقس عسير:

وتتعرض منطقة عسير لأمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية، وتحديدًا مناطق “أبها، وأحد رفيدة والبرك والمجاردة والنماص وبلقرن وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل”.

وتستمر الحالة بحسب الأرصاد حتى الساعة الحادية عشرة والنصف من منتصف الليل.