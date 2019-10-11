هولندا تعلق تصدير شحنات أسلحة جديدة إلى تركيا

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أعلنت وزارة الخارجية الهولندية، اليوم الجمعة، أن هولندا علقت تصدير أي شحنات أسلحة جديدة إلى أنقرة، إثر الهجوم الذي بدأته تركيا، الأربعاء، في شمال شرق سوريا.

وقالت الخارجية لفرانس برس: “قررت هولندا تعليق كل طلبات تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا في انتظار تطور الوضع”.

وقال نائب رئيس الوزراء هوغو دي يونغي في مؤتمر صحافي في لاهاي إثر الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي لم يحضرها رئيس الوزراء مارك روته بسبب وجوده في أستراليا: “ندعو الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى القيام بالأمر نفسه”.

وبدأت تركيا، الأربعاء، هجومًا على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، أثار استياء دوليًّا.

وأضاف المسؤول الهولندي: “نحن قلقون جدًّا للتداعيات الإنسانية المحتملة لهذه العملية التي تهدد بإعاقة المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية (وتهدد) الاستقرار في المنطقة”.

ويبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، في لوكسمبورغ التطورات في سوريا، بمشاركة وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك الذي أرجأ زيارة كانت مقررة للهند.