هوندا ستبيع السيارات الكهربائية فقط بدءاً من عام 2022

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية، أنها ستبيع السيارات الكهربائية والهجينة فقط، ابتداءً من عام 2022، في أوروبا.

وبحسب موقع CNN، قالت هوندا إن الجدول الزمني المتسارع يعكس ثقتها في التكنولوجيا الخضراء والتغيرات التنظيمية التي أدت إلى ارتفاع الصناعة في أوروبا.

وقال توم غاردنر، نائب رئيس شركة هوندا: “سرعة التغيير في السوق، وسلوك المستهلك في أوروبا، تعني أن التحول نحو السيارات الكهربائية، يحدث بشكل أسرع من المتوقع”.

وأكدت شركة صناعة السيارات، إنها ستطلق 6 طرازات جديدة في أوروبا على مدار السنوات الثلاث المقبلة من أجل تحقيق هدفها، بما في ذلك نسخة مختلطة من طراز سيارة Jazz التي ستطرح للبيع العام المقبل.

وهناك سباق وتنافس عالمي على صناعة السيارات النظيفة، وتستثمر الشركات المتخصصة في ذلك المجال لتجنب الخسائر الممكنة إذا لم تنضم إلى الآخرين، ومن المتوقع أن بحلول عام 2040 ، يمكن أن تشكل السيارات الكهربائية 57% من إجمالي مبيعات سيارات الركاب في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتحليل أجرته بلومبيرغ نيو إنرجي فاينانس.