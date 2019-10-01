هيئة التقويم تبحث أوجه التكامل مع وزارة الاتصالات

المواطن - الرياض

عقدت هيئة تقويم التعليم والتدريب ورشة عمل موسعة لمناقشة أوجه التكامل مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في مقر الهيئة بالرياض بمشاركة عدد من القيادات والمختصين في الجهتين، وهدفت الورشة إلى مواءمة مبادرات الهيئة مع مبادرات استراتيجية بناء القدرات الرقمية ضمن تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة ٢٠٣٠؛ وتركز النقاش على مواءمة مبادرات وبرامج الهيئة في مجالات التقويم والقياس والاعتماد والترخيص المهني في التعليم العام والعالي والتدريب مع مبادرات ومشاريع الوزارة ذات الصلة ومن ضمن المبادرات والمشاريع التي تعمل عليها الوزارة في هذا السياق؛ إضافة إلى مشروع تدريب المعلمين على المهارات الرقمية ومشروع تعزيز المهارات الرقمية بالمراحل التعليمية المدرسية ومشروع الأكاديمية السعودية الرقمية وعدد من المشاريع ذات العلاقة.

وافتتح أعمال الورشة المدير التنفيذي لقطاع تقويم التعليم العام الدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيد بكلمة رحب فيها بالحضور، وقدم الشكر لممثلي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على تلبية دعوة هيئة تقويم التعليم والتدريب، مؤكداً على أهمية الشراكة والتكامل بين الجهتين.

من جهته قدَم المستشار والمشرف العام على التخطيط وإدارة المشاريع المهندس عبدالله بن عبدالعزيز العبدالله نبذة عن الهيئة وتوجهاتها المستقبلية ومهامها ومسؤولياتها وتنظيماتها وبرامجها الرامية لرفع جودة وكفاية العملية التعليمية.

من جانبه استعرض مدير عام القدرات الرقمية في الوزارة المهندس سعد المالكي استراتيجية بناء التقنيات الرقمية، وأشاد في اختتام عرضه على الجهود المبذولة في إسهام الهيئة بتعزيز المهارات الرقمية وتعزيزها لدى الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، وذلك وفقًا لمنطلقات ومعايير رؤية المملكة 2030م، وبرنامج التحول الوطني.

الجدير بالذكر أن الهيئة هي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.