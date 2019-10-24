هيئة الرياضة: 15 ناديًا مؤهلًا للحصول على دعم الـ20 مليون

المواطن - مروة نبيل

أعلن فريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة نتائج المرحلة الأولى من تطبيق المعايير الإدارية والمالية الخاصة بنظام الحوكمة في أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تخوّل للأندية الحصول على دعم إضافي وفقًا لاستراتيجية الدعم المعلنة في شهر يوليو الماضي.

ويحصل كل نادٍ وفقًا لهذه الاستراتيجية على 20 مليون ريال في الموسم الواحد مقسمة بشكل شهر، في حال تطبيق إجراءات الحوكمة ومعاييرها المرتبطة بالاستراتيجية والقيادة والهيكلة الإدارية والإدارة التشغيلية ومسؤولية أصحاب العلاقة والالتزام والتحكم والمراقبة واللوائح الداخلية.

وأشار بيان الهيئة العامة للرياضة إلى أن هذه النتائج جاءت بعد زيارات ومتابعة مستمرة قام بها الفريق المكلّف، سعى من خلالها للاطلاع على ما تم إنجازه.

وأوضح البيان أن 15 من أصل 16 ناديًا أصبحوا مؤهلين للحصول على الدعم بعد تقييم شهر سبتمبر 2019 وحتى الثلاثة الأشهر المقبلة، الذي يستوجب أن يحصل النادي على نسبة تقييم لا تقل عن نقطتين من أصل 5 نقاط.

ولفت البيان إلى أن نادي الحزم لم ينجح في تحقيق النسبة المطلوبة بعد حصوله على نسبة تقييم أقل من (2) بمعدل 1.38 من 5.

يُذكر أن المعدل العام لتطبيق الحوكمة لكافة الأندية ارتفع من 1.5 في شهر يوليو حتى 2.82 بنهاية شهر سبتمبر الماضي.