هيئة الرياضة: 15 ناديًا مؤهلًا للحصول على دعم الـ20 مليون
فشل الحزم في تحقيق النسبة المطلوبة

هيئة الرياضة: 15 ناديًا مؤهلًا للحصول على دعم الـ20 مليون

2019/10/24
الساعة 10:40 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مروة نبيل

أعلن فريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة نتائج المرحلة الأولى من تطبيق المعايير الإدارية والمالية الخاصة بنظام الحوكمة في أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تخوّل للأندية الحصول على دعم إضافي وفقًا لاستراتيجية الدعم المعلنة في شهر يوليو الماضي.

ويحصل كل نادٍ وفقًا لهذه الاستراتيجية على 20 مليون ريال في الموسم الواحد مقسمة بشكل شهر، في حال تطبيق إجراءات الحوكمة ومعاييرها المرتبطة بالاستراتيجية والقيادة والهيكلة الإدارية والإدارة التشغيلية ومسؤولية أصحاب العلاقة والالتزام والتحكم والمراقبة واللوائح الداخلية.

وأشار بيان الهيئة العامة للرياضة إلى أن هذه النتائج جاءت بعد زيارات ومتابعة مستمرة قام بها الفريق المكلّف، سعى من خلالها للاطلاع على ما تم إنجازه.

وأوضح البيان أن 15 من أصل 16 ناديًا أصبحوا مؤهلين للحصول على الدعم بعد تقييم شهر سبتمبر 2019 وحتى الثلاثة الأشهر المقبلة، الذي يستوجب أن يحصل النادي على نسبة تقييم لا تقل عن نقطتين من أصل 5 نقاط.

ولفت البيان إلى أن نادي الحزم لم ينجح في تحقيق النسبة المطلوبة بعد حصوله على نسبة تقييم أقل من (2) بمعدل 1.38 من 5.

يُذكر أن المعدل العام لتطبيق الحوكمة لكافة الأندية ارتفع من 1.5 في شهر يوليو حتى 2.82 بنهاية شهر سبتمبر الماضي.


هل قرأت هذا ؟
  • كعبي: نخوض كل مباراة في #الفيصلي كأنها نهائي
    •
  • الغامدي: #الفيصلي سيصبح الحصان الأسود هذا الموسم
    •
  • قرقاش: هدفنا الأول نجاح الجهود السعودية لتوحيد الصف اليمني
    •
  • تصريح سييرا يُورّط إدارة #الاتحاد
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم