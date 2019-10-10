هيرفي رينارد: سنحاول تجنب هذا الخطأ في المستقبل

المواطن - محمد سمعه

أعرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي عن سعادته بعد الفوز العريض على منتخب سنغافورة بثلاثية دون رد في الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وتحدث رينارد بعد مباراة الأخضر وسنغافورة قائلًا: أهدرنا العديد من الفرص على المرمى ولكن حققنا نتيجة إيجابية وسنعمل بشكل أكبر في المستقبل لكيلا نقع في ذلك.

وتابع رينارد: دخلنا المباراة ونحن عاقدون العزم على الفوز، وأشكر اللاعبين على المستوى المميز طوال المباراة، وأود أن أشكر الجماهير على الدعم والمؤازرة طوال اللقاء، كانوا داعمين لنا لتحقيق الفوز.

وواصل رينارد حديثه قائلًا: هدفي في المباراة كان عدم استقبال أي هدف، لذلك رغم التقدم كنت أطالب اللاعبين بالتركيز والبقاء في مراكزهم بشكل مثالي والمحافظة على نظافة الشباك.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة فلسطين يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة من تصفيات آسيا.