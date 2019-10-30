هيرفي رينارد لـ لاعبي الهلال: أتمنى فوزكم بـ دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

أعرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن أمنياته بتتويج نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا للعام الحالي، وذلك عند مواجهة نادي أوراوا الياباني في مباراتي النهائي.

وقال هيرفي رينارد: لدينا سبعة لاعبين من الهلال نجحوا في الوصول مع فريقهم إلى نهائي دوري أبطال آسيا، وأتمنى لهم التتويج باللقب.

وذكرت تقارير صحافية أن إدارة الهلال تطلب من الاتحاد البيروفي عدم استدعاء كاريلو للمواجهة الودية الدولية من أجل السماح بتواجده في معسكر الزعيم قبل نهائي دوري أبطال آسيا.

ويرغب الهلال في تواجد جميع عناصره، وذلك قبل مواجهة أوراوا النارية المقررة يوم 9 نوفمبر المقبل في ملعب جامعة الملك سعود على أن تُقام مباراة العودة يوم 24 نوفمبر في العاصمة اليابانية طوكيو.

من ناحية أخرى، شارك النجم أمير كردي في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية، مساء أمس الثلاثاء، ليصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة الفتح المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الفتح، مساء الغد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الهلال خسر يوم الأحد الماضي من جاره النصر 2-1 ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أُقيمت المباراة على ملعب جامعة الملك سعود معقل الهلال في الرياض.