هيون سو: نتسلح بالثقة والجماهير في مباراة الهلال والسد

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، الكوري الجنوبي جانغ هيون سو على صعوبة مباراة الهلال والسد القطري ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2019.

وتحدث المدافع الكوري الجنوبي عن المواجهة المرتقبة قائلًا: “ندرك صعوبة مباراة الهلال والسد القطري غدًا، واستعدينا لخوضها خلال الأيام الماضية”.

وتابع جانغ هين سو تصريحاته قائلًا: “نملك لاعبين على مستوى عالٍ وجاهزون لحسم مباراة الهلال والسد القطري، والظفر ببطاقة التأهل إلى النهائي الآسيوي”.

واختتم نجم الزعيم تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال والسد القطري، الذي عُقد، اليوم الاثنين، قائلًا: “نتسلح بالثقة والتركيز، بالإضافة إلى مساندة جماهيرنا بفعالية”.

الهلال والسد

ويلعب الهلال والسد القطري على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وكان الزعيم قد حقق فوزًا كبيرًا في مباراة الهلال والسد القطري في ذهاب نصف نهائي آسيا، حيث فاز خارج أرضه بأربعة أهداف مقابل هدف، ليضع قدمًا في المباراة النهائية.