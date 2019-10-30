واتساب يقاضي مجموعة إسرائيلية استغلت التطبيق لاختراق هواتف

واتساب يقاضي مجموعة إسرائيلية استغلت التطبيق لاختراق هواتف

2019/10/30
الساعة 12:34 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أقام تطبيق واتساب دعوى قضائية ضد مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية، متهمًا إياها بمساعدة وكالات تجسس حكومية على اختراق هواتف ما يقرب من 1400 مستخدم في أربع قارات في عملية قرصنة إلكترونية تستهدف دبلوماسيين ومعارضين سياسيين وصحفيين ومسؤولين حكوميين كبارًا.

واتهمت خدمة التراسل المملوكة لشركة فيسبوك في الدعوى التي أقامتها أمام محكمة اتحادية أمريكية في سان فرانسيسكو المجموعة الإسرائيلية بتسهيل سلسلة من عمليات القرصنة الحكومية في 20 دولة. والدول التي تم الكشف عنها فقط هي المكسيك والإمارات والبحرين.

وقال واتساب في بيان إن مئة من أفراد المجتمع المدني تم استهدافهم ووصف ذلك بأنه ”نمط جلي للانتهاكات“.


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