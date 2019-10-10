وادي طيبة تشارك في جايتكس بـ5 تقنيات

المواطن - واس

شاركت شركة وادي طيبة في معرض “جايتكس 2019م” بدبي, بتقنيات الـ “بلوك تشين, وإنترنت الأشياء, والواقع المعزز والافتراضي, و AR VR وتقنيات الألعاب.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة وادي طيبة الدكتور عبدالرحمن العليان، أن المشاركة في المعرض في نسخته الـ 39 تأتي ضمن حرص واهتمام الشركة بعرض أبرز المشروعات التقنية التي تعمل عليها وتعتمد بشكل عام على التقنيات الحديثة, عاداً المعرض منصة لعقد الشراكات, وبحث آفاق التعاون والنمو مع إمكانية استقطاب استثمارات في شركات التقنيات الحديثة, كتقنية الذكاء الاصطناعي, وتقنية البلوكتشين والمدن الذكية.

وأفاد العليان أن “شركة وادي طيبة” أبرمت العديد من الاتفاقيات على هامش المعرض، مع العديد من الشركات للتعاون في مجال استخدام تقنيات البلوكتشين في القطاع اللوجستي, كما عقدت اتفاقية تعاون لبناء منصة لحلول الابتكار بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية, والعمل بـ التقنيات الحديثة (AR -VR (Block chain – Internet of Things.

يذكر أن شركة وادي طيبة قدمت ضمن الفعاليات عرض “منصة سفير ٢” التي تعدّ أحد إنجازات ومبادرات وزارة التعليم لتطوير الخدمات المقدمة للطلبة المبتعثين حول العالم, وتحقيق التحول الرقمي للإجراءات.