واشنطن : عقوبات جديدة على تركيا حال عدم وقف العدوان على سوريا

واشنطن : عقوبات جديدة على تركيا حال عدم وقف العدوان على سوريا

2019/10/15
الساعة 7:49 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أكد مسؤول أمريكي أن واشنطن تدرس فرض عقوبات جديدة على تركيا في حال عدم التوصل لحل أزمة تدخلها في سوريا.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن بلاده لا تزال تسيطر على المجال الجوي شمال شرق سوريا.

وكانت القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا تحركت جنوبًا بعد العدوان التركي على سوريا الذي تعارضه معظم دول العالم.

إلى ذلك أفادت مصادر إعلامية سورية أن القوات التركية والفصائل الموالية لها تسيطر على 4 قرى على الطريق الدولي حلب – تل تمر.

وتتواصل العملية العسكرية التركية وسط تنديد دولي ومطالبات بوقفها فيما قررت عدة دول أوروبية تعليق صادرات السلاح إلى أنقرة.


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