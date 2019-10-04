وافدة تحمل تخصص الآداب تمتهن طب التجميل

المواطن - الرياض

ضبط فريق إدارة الالتزام بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض مركزًا طبيًا مخالفًا.

وكانت إدارة الالتزام قد تلقّت بلاغًا من أحد المواطنات عن وجود مخالفات في مركز طبي بشمال الرياض وبعد التأكد من صحة البلاغ تم ضبط عدد من المخالفات من بينها، وجود وافدة لا تحمل أي مؤهل طبي تعمل في المجمع كطبية جلدية وتقوم بحقن البوتكس والفيلر.

كما أن المجمع يعمل بأقل من الحد الأدنى من الكوادر اللازمة حسب الأنظمة واللوائح، إضافة إلى وجود أدوية منتهة الصلاحية في العيادات والمستودع ووجود كوادر طبية تعمل بدون الحصول على التراخيص النظامية لمزاولة النشاط.

واكتشف الفريق عدم وجود شهادات الهيئة العامة للغذاء والدواء للأجهزة الليزر الموجودة في المجمع، وكذلك غياب تعقيم الأدوات بشكل الصحيح داخل المجمع إضافة إلى عدم التزام المجمع بالشروط والضوابط الخاصة بالتخلص ونقل النفايات الطبية.

وأوضح الفريق أنه سيتم رفع المخالفات التي تم ضبطها إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بصحة الرياض لإصدار العقوبة بحق المجمع.

وشدد الدكتور فهد الشهراني على استمرار الحملات التفتيشية بالمنطقة على كل المجمعات والمراكز الطبية للتحقق من الامتثال للنظام؛ مثمنًا تعاون المواطنين في الإبلاغ عن التجاوزات والمخالفات؛ باعتبارهم شركاء حقيقيين لوزارة الصحة لتحقيق المصلحة الوطنية.