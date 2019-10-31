وزارة الخارجية تفتح مكتباً في تبوك

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

صدرت موافقة وزير الخارجية على افتتاح مكتب للوزارة بمنطقة تبوك، حيث يعتبر من أحدث وأهم المكاتب التي سيتم افتتاحها في المنطقة؛ وذلك لأهميته في خدمة المواطنين والمقيمين ورجال الأعمال.

وسيخدم المكتب المحافظات والمناطق المجاورة لها إضافة للمواطنين المقيمين في الأردن ولبنان وتركيا من خلال تصديق الوثائق المختلفة التي يتطلب تصديقها من مقام وزارة الخارجية أو أحد فروعها ومكاتبها

وعلمت ” المواطن ” أن المكتب سيقدم خدمات التوثيق والتصديق على كافة الوثائق التي يتطلب تصديقها من وزارة الخارجية بعد استيفائها للشروط كونه مرتبط بمقام وزارة الخارجية عبر أجهزة حديثة سيتم تركيبها من قبل الوزارة للتأكد من صحة التواقيع المعتمدة ومن ثم يتم توثيقها بالختم والتوقيع من قبل منسوبي الوزارة العاملين في المكتب والذي يقوم فقط بتقديم خدمات التصاديق من خلال اتباع خطوات سيتم نشرها في صالة الاستقبال بالمكتب لجميع المراجعين من طالبي خدمات التصادق بعد استيفائها لشروط التصديق.

ورفع عدد من المواطنين والمقيمين شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة، حفظها الله، لموافقتها على افتتاح المكتب حيث سيساهم في القضاء على معاناة المواطنين والمقيمين والزائرين للمحافظة من داخل وخارج المملكة، كما تقدموا بشكرهم لأمير منطقة تبوك ووزير الخارجية على اهتمامهم في القضاء على معوقات افتتاح المكتب.