وزارة الدفاع تعلن عن 35 #وظيفة إدارية شاغرة للرجال والنساء

المواطن - الرياض
أعلنت رئاسة هيئة الأركان العامة توفر فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الإدارية الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية (هنا الرابط).
وقد بلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان (۳۰) وظيفة شاغرة (رجال، نساء) وهي موزعه على النحو التالي :
|المرتبة
|
عدد الوظائف
|المجموع
|رجال
|نساء
|٢
|١
|–
|١
|٤
|–
|٣
|٣
|٥
|١
|–
|١
|٦
|٤
|١٤
|١٨
|٧
|١
|٢
|٣
|٨
|٣
|٦
|٩
|المجموع
|١٠
|٢٥
|٣٥
أولاً: مواعيد تقديم الطلبات :
|رابط التقديم على الإنترنت
| الجنس
|
الفترة الزمنية للتقديم
|إيضاحات
|
|من
|إلى
|
فترة التقديم مستمرة على مدار (٢٤) ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة .
|رجال
|٢٨–٢–١٤٤١هـ
|٣–٣–١٤٤١هـ
|نساء
آلية التقديم
١. الدخول على نظام التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية والتأكد من صحة البيانات و في حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية ، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.
۲. تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.
٣. يتم الاختيار من الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.
٤. على كل (متقدم / ـه) اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به حيث لن تقبل أي مراجعة أو استفسار أو تظلم دون إرفاق ملخص الطلب الذي يجب أن يكون تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة رجال / نساء).
تفاصيل الوظائف
|الرقم
|الوظيفة
|المرتبة
|عدد الوظائف
|١
|مهندس حاسب آلي (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|٨
|١
|٢
|أخصائي نفسي (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|٨
|٢
|٣
|محاسب (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|٦
|١
|٤
|مساعد إداري (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|٤
|٢
|٥
|مساعد إداري (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|٦
|١
|٦
|مفتشة نساء( الوظيفة تتطلب مقابلة)
|٤
|١
|٧
|مطور برامج (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|٧
|٢
|٨
|مطور برامج أول (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|٨
|٢
|٩
|فني دعم (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|٨
|١
|١٠
|مأمور علاقات عامة(الوظيفة تتطلب مقابلة)
|٦
|١
|١١
|باحث تنمية اجتماعية مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|٦
|٥
|١٢
|مشرف تنمية اجتماعية مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|٦
|٣
|١٣
|مشرف ثقافي (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|٦
|١
|١٤
|مرشد ديني (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|٦
|٢
إجمالي الوظائف المدرجة لمفاضلة الوظائف الإدارية للرجال برئاسة هيئة الأركان العامة لعام (١٤٤١/٠٢/٢٨هـ –١٤٤١/٠٣/٠٣هـ )
|الرقم
|الوظيفة
|المرتبة
|عدد الوظائف
|١
|باحث شرعي (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|٨
|١
|٢
|مهندس حاسب آلي (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|٨
|١
|٣
|مدقق حسابات مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|٦
|٢
|٤
|كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|٢
|١
|٥
|مساح (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|٨
|١
|٦
|مصور فوتوغرافي (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|٦
|١
|٧
|فني طباعة (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|٦
|١
|٨
|فني صيانة آلات (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|٧
|١
|٩
|مجلد (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|٥
|١
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