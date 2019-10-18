وزيرة الداخلية اللبنانية تناشد المتظاهرين: لا تتعرضوا للمدني

المواطن - متابعة

ناشدت وزيرة الداخلية اللبنانية، ريا الحسن، مساء اليوم الجمعة، المتظاهرين بعدم التعرض لعناصر الدفاع المدني المنتشرين في الطرقات للقيام بواجبهم الوطني والإنساني.

وقالت الحسن: “أتوجه بنداء إلى المتظاهرين بعدم التعرض لعناصر الدفاع المدني المنتشرين على الطرقات للقيام بواجبهم الإنساني والوطني من أجل تأمين السلامة العامة والحفاظ على سلامة المواطنين في ممتلكاتهم وأرواحهم. وأناشدهم مجددًا بعدم التعرض للأملاك العامة والخاصة وتفادي أعمال التكسير”.

وأغلق عشرات الآلاف من المحتجين في أنحاء لبنان الطرق، وأشعلوا النار في إطارات، في ثاني يوم من الاحتجاجات المطالبة بإسقاط جميع رموز النخبة السياسية التي يقولون إنها خربت الاقتصاد وأوصلته إلى نقطة الانهيار.

وفي وقت سابق، أمهل رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، الأطراف السياسية في بلاده 72 ساعة لحل الأزمة ونيل رضا الشارع بعد تظاهرات شهدتها البلاد.

وتحدى الحريري من يملك الحل أن يتسلم وفق انتقال سلس وهادئ للسلطة، مشددًا على أن الانتظار لم يعد خيارًا ومن يملك الحل للأزمة أن يتقدم.

وتابع: كثيرون يريدون تحويل سعد الحريري إلى كبش محرقة، والناس أمهلتنا كثيرًا وانتظرت منا عملية إصلاح وفرص عمل.