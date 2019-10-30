وزير التعليم يسلم الدكتور الزير وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى

المواطن - واس

ثمن معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للعلم والعلماء، وتكريم الباحثين المتميزين في نقل المعرفة وتوطينها في المجالات التخصصية التي تحقق مكاسب نوعية للوطن.

وأكد معاليه خلال تسليمه اليوم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى لعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن محمد الزير أن التكريم يجسد استثمار القيادة الرشيدة في أبنائها، وتمكينهم من أداء دورهم العلمي والوطني نحو حصد المنجزات، وتحقيق مكاسب ذات قيمة مضافة.

وعد معاليه، الدكتور عبدالله الزير نموذجاً لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، حيث أسهم في نقل وتأسيس فرع لمختبر علوم الأتوثانية داخل جامعة الملك سعود، ليصبح المركز الفرع السادس في العالم والوحيد في منطقة الخليج والدول العربية.

وأشار الوزير آل الشيخ خلال التكريم إلى أن الوطن ينتظر من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ما يعكس دورهم في تنمية المجتمع وتطويره، وتعزيز حضوره العالمي، والإسهام في تحقيق رؤيته الطموحة 2030.

من جانبه رفع الدكتور عبدالله الزير الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين لمنحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، مؤكداً أن التكريم يعكس اهتمام القيادة بأبنائها، وتحفيزهم لمزيد من العطاء.