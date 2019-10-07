وزير التعليم يعتمد إسناد تنفيذ 53 مشروعاً متعثراً إلى شركة تطوير المباني

المواطن - واس

وجه معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بإسناد استكمال تنفيذ 53 مشروعاً تعليمياً إلى شركة تطوير المباني، وذلك ضمن مشروعات المباني التعليمية المتعثرة والمفسوخ عقودها.

وأنهى الدكتور آل الشيخ توقيع محاضر الإسناد لاستكمال (11) مبنى بمحافظة الأحساء بقيمة إجمالية بلغت (77.239.232) ريال، و (15) مبنى بمنطقة المدينة المنورة بقيمة إجمالية بلغت (96.626.964) ريال، و(14) مبنى بمنطقة عسير بقيمة إجمالية بلغت (61.245.632) ريال، وكذلك (8) مباني بمنطقة مكة المكرمة بقيمة إجمالية بلغت (61.751.620) ريال، و (5) مباني بمنطقة الرياض بقيمة إجمالية بلغت (24.321.080) ريال.

ويأتي توجيه معالي وزير التعليم في إطار توجه الوزارة نحو سرعة معالجة المشاريع المتعثرة، وإيجاد الحلول العاجلة لها، وبما يتماشى مع توفير بيئة تعليمية جاذبة تكتمل فيها عوامل السلامة، والتجهيزات التعليمية الحديثة، كما سيسهم ذلك في الحد من المباني المستأجرة، واستكمال خطة الوزارة في التخلص منها باعتماد عدة برامج، وحلول مساندة تهدف إلى سرعة الإنجاز والتنفيذ .

وسبق أن نفذت شركة تطوير المباني العديد من المشاريع التعليمية بسرعة إنجاز عالية، وهي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، والمباني المدرسية، والمرافق الإدارية وطرحها وترسيتها وفقاً لنظامها، كذلك توفير المباني وتوقيع عقودها والإشراف عليها بما فيها الأعمال الهندسية والتشغيلية وصيانتها وتطويرها.