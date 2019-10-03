وزير الحرس الوطني يعتمد معايير مفاضلة الترقيات للمراتب العاشرة فما دون والعليا
بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية

وزير الحرس الوطني يعتمد معايير مفاضلة الترقيات للمراتب العاشرة فما دون والعليا

2019/10/03
الساعة 1:13 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

اعتمد وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر، معايير مفاضلة الترقيات للمراتب العاشرة فما دون والمراتب العليا (11-12-13) بالوزارة وذلك بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وأشارت اللائحة في مادتها السابعة والأربعين إلى أن الترقية تعد وسيلة للتقدم والتطور الوظيفي للموظف وترتبط بمستوى أدائه، ولا تعد بأي حال من الأحوال استحقاقاً ملزماً على الجهة الحكومية تجاه موظفيها.

واشتملت معايير الترقية للمراتب العاشرة فما دون على معيار تقييم الأداء الوظيفي لآخر سنة ومعيار برامج التطوير والتدريب التي حصل عليها المرشح، أما المراتب العليا (11-12-13) فقد تم اختيار معيار تقييم الأداء الوظيفي لآخر سنة ومعيار المبادرات والإنجازات التي حققها المرشح، على أن يكون العنصر المرجح لجميع المراتب هو نتائج المقابلة الشخصية.


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