وزير الخارجية الجديد في أول تصريح : نسعى لتحقيق تطلعات القيادة وخدمة مصالح الشعب
توجه بالشكر للقيادة بمناسبة تعيينه وزيرًا للخارجية

وزير الخارجية الجديد في أول تصريح : نسعى لتحقيق تطلعات القيادة وخدمة مصالح الشعب

2019/10/23
الساعة 11:25 مساءً
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المواطن - الرياض

رفع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، أسمی آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين سموه وزيرًا للخارجية.

وابتهل سموه إلى الله عز وجل أن يوفقه في بذل المزيد من العطاء الخدمة الدين ثم المليك والوطن، منوهًا برؤى القيادة الطموحة نحو تعزيز العمل الدبلوماسي السعودي في وطن يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، انطلاقًا من مكانته الرائدة في العالم والمثل والقيم السامية التي يحملها كل فرد من أبنائه وبناته.

وعبر سموه عن شكره وتقديره لسلفه معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف، لما بذله من جهود كبيرة خلال عمله في وزارة الخارجية، كما تقدم لمعاليه بالتهنئة بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيرًا للدولة وعضوًا بمجلس الوزراء، متمنيًا له كل التوفيق والسداد في مهامه.

وعبر سموه عن فخره بالانتساب للأسرة الدبلوماسية السعودية، وتطلعه لمواصلة العمل مع منسوبي الوزارة في الداخل والخارج على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وخدمة مصالح الشعب السعودي الكريم.


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