وزير الخزانة الأمريكية: نحتفظ بقائمة عقوبات ضد تركيا للضرورة

وزير الخزانة الأمريكية: نحتفظ بقائمة عقوبات ضد تركيا للضرورة

2019/10/31
الساعة 2:43 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

كشف وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، اليوم الأربعاء، أن أمريكا تحتفظ بقائمة عقوبات خاصة بتركيا لاستخدامها في حالة الضرورة.

وقال منوتشين: إن إدارة أمريكا راضية حتى الآن عن وقف إطلاق النار في سوريا الذي ساهم في رفع عقوبات سابقة.

وأضاف الوزير الأمريكي في مقابلة أُجريت معه في السعودية: قائمة الأهداف الإضافية جرى تعديلها كي يحملها مايك بنس نائب الرئيس إلى أنقرة للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار في تركيا.

وتابع منوتشين: ما زلنا نحتفظ بالقائمة.. ليس هناك ما يدعوني للاعتقاد بأننا سنحتاج إلى استخدامها.. أعتقد أننا راضون عن الطريقة التي تسير بها الأمور.


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