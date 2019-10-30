وزير الخزانة الأمريكية: نحتفظ بقائمة عقوبات ضد تركيا للضرورة

المواطن - متابعة

كشف وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، اليوم الأربعاء، أن أمريكا تحتفظ بقائمة عقوبات خاصة بتركيا لاستخدامها في حالة الضرورة.

وقال منوتشين: إن إدارة أمريكا راضية حتى الآن عن وقف إطلاق النار في سوريا الذي ساهم في رفع عقوبات سابقة.

وأضاف الوزير الأمريكي في مقابلة أُجريت معه في السعودية: قائمة الأهداف الإضافية جرى تعديلها كي يحملها مايك بنس نائب الرئيس إلى أنقرة للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار في تركيا.

وتابع منوتشين: ما زلنا نحتفظ بالقائمة.. ليس هناك ما يدعوني للاعتقاد بأننا سنحتاج إلى استخدامها.. أعتقد أننا راضون عن الطريقة التي تسير بها الأمور.