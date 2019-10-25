وزير الدفاع الأمريكي: العدوان التركي على سوريا لم يكن مبرراً وأنقرة تسير بالاتجاه الخاطئ

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، في مؤتمر عُقد قبل انطلاق أعمال اجتماع وزراء الدفاع لدول الناتو: “تركيا وضعتنا جميعاً في وضع مروع للغاية”.

وتابع أنه يعتقد أن التوغل التركي في شمال سوريا هذا الشهر للقتال ضد عناصر الميليشيات الكردية الذين كانوا متحالفين لسنوات مع الولايات المتحدة في الحرب ضد داعش، لم يكن له مبررٌ، مضيفاً أن تركيا تسير في الاتجاه الخاطئ، وخاصة مع اتفاقها الذي وقع هذا الأسبوع مع روسيا على إقامة منطقة آمنة في سوريا، وهو ما تهدف إليه أنقرة.

ودافع “إسبر” عن انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا ليترك الطريق مفتوحاً لتركيا قائلا: “لم أكن على وشك وضع أقل من 50 جندياً أمريكياً أمام أكثر من 15 ألفاً في الجيش التركي، لكان هذا سيُعرِّض حياة هؤلاء الجنود للخطر”.

وكان قد لخّص الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاستراتيجية الأمريكية في سوريا، بشكل صريح، قائلًا: “دعوا شخصاً آخر يقاتل على هذا الرمل الملطخ بالدماء”.