وزير الطاقة: طرح أرامكو قريبًا والقرار بيد محمد بن سلمان

وزير الطاقة: طرح أرامكو قريبًا والقرار بيد محمد بن سلمان

2019/10/30
الساعة 10:21 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, اقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن طرح شركة أرامكو السعودية سيكون قريبًا، مؤكدًا أنه سيتم في الوقت المناسب وبمنهجية مناسبة وبالقرار الصحيح.

وتابع وزير الطاقة خلال مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار، اليوم الأربعاء، أن القرار سيكون سعوديًا في المقام الأول وبقرار من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان: لدينا القدرة على التكيف مع متغيرات أسواق النفط، موضحًا أن المملكة تضع مصادرها حول الاقتصاد الذي يستخدم الأساليب المتطورة، وتعمل على تقنين وإزالة الانبعاثات الكربونية.


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