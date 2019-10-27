وزير الطاقة في مؤتمر صناعة العدادات الذكية: على خطى الملك سلمان وولي العهد

المواطن - الرياض

يرعى الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، توقيع اتفاق توطين صناعة عدادات الكهرباء الذكية، بين وزارة الطاقة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والشركة السعودية للكهرباء.

وبحسب ما أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الطاقة، فإن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أكد في المؤتمر الصحفي، المنعقد بهذا الشأن، أن هذا الاتفاق يأتي إنفاذاً لتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين، أيده الله، وثمرةً للمتابعة المستمرة والمنتظمة من لدن صاحب السمو الملكي، ولي عهده الأمين، حفظه الله، لتطوّر وسير تنفيذ هذا المشروع.

وتقدمت السعودية 30 مركزاً في ممارسة أنشطة الأعمال، في قفزة هائلة، لتتصدر 190 بلداً حول العالم كأكثر دولة تقدماً وإصلاحاً لبيئة الأعمال والاقتصاد، وذلك بفعل إصلاحات اقتصادية ملموسة.

وذكر البنك الدولي في أحدث تقرير له عن ممارسة أنشطة الأعمال، أن السعودية، وهي أكثر الاقتصادات تطبيقاً للإصلاحات هذا العام (بناء على الزيادة في الدرجة العامة على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال)، نفذت رقماً قياسياً من ثمانية إصلاحات في العام الماضي، فقد أنشأت منفذاً موحداً لتأسيس الشركات، وألغت شرط أن تقدم المرأة المتزوجة وثائق إضافية عند التقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية وطنية… كما زادت من سرعة إجراءات الاستيراد والتصدير من خلال تعزيز النافذة الواحدة للتجارة الإلكترونية، وتمكين عمليات التفتيش القائمة على تحليل المخاطر.