وزير العمل يزف بشرى سارة للمواطنين.. ثلاثة ملايين وظيفة بحلول 2030
أعلن عن تأسيس شركة عمل المستقبل تحت مظلة هدف

وزير العمل يزف بشرى سارة للمواطنين.. ثلاثة ملايين وظيفة بحلول 2030

2019/10/11
الساعة 2:04 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي تأسيس الوزارة لشركة “عمل المستقبل”، وهي شركة حكومية تحت مظلة صندوق الموارد البشرية “هدف”.

وتهدف الشركة الجديدة إلى تفعيل وتحفيز عمل المستقبل، إذ تعتبر المملكة السوق الأكبر لأعمال المستقبل، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد وظائف المستقبل إلى 3 ملايين وظيفة في 2030.

وأكد الوزير خلال رعايته افتتاح منتدى الحوار الاجتماعي العاشر في الرياض، أن مستقبل العمل يمر بمراحل وتطورات عديدة، ترتبط بالثورة التكنولوجية؛ ما يتطلب تأهيل القوى العاملة الحالية، والاستثمار في تطوير المواهب المستقبلية.

وشدد وزير العمل على أن أطراف الإنتاج الثلاثة بما فيها الوزارة والجهات الحكومية وأصحاب الأعمال والعمال تعمل على تأهيل القوى العاملة لمواكبة مستقبل العمل والتقدم التكنولوجي.

وأضاف: “الوزارة تهدف من خلال تنظيم المنتدى إلى مناقشة قضايا العمل وتطوير آلياته وديمومة برامجه التحفيزية بجدية، عبر طرح التحديات والحلول وإتاحة مبدأ الشراكة المجتمعية بتداول الحوار البناء بين أطراف العمل الثلاثة، بما يقود إلى برنامج عمل مدروس ومحدّد ورؤية واضحة لمستقبل العمل بالمملكة”.


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