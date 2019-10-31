وزير المالية عن ارتفاع وانخفاض أسعار النفط: لا يحرمني من النوم ليلًا

المواطن - الرياض

أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن المملكة منذ سنتين أحدثت إصلاحات كبيرة، وتتطلع إلى إصلاحات هيكلية تحدث على أرض الواقع، متابعًا أن ارتفاع وانخفاض أسعار النفط لا يحرمه من النوم ليلًا، لأن سياسة المملكة المالية قوية ورصينة.

وقال الجدعان، اليوم الخميس، خلال جلسات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار التي تستضيفها الرياض، إن عدد التراخيص للاستثمارات الأجنبية هي الأعلى منذ 9 سنوات، موضحًا أن المملكة أصبحت في مقدمة دول العالم في مجال الإصلاح.

وتابع وزير المالية أن التعاون الخليجي مستمر ومن آخر القرارات في هذا الشأن السماح للمواطنين بالقيام بأعمالهم التجارية داخل دول المجلس دون الحاجة إلى جواز سفر.

ولفت الجدعان إلى أن المملكة تركز على الناتج النفطي وغير النفطي وتحقيق قيم مضافة في قطاع البترول وفقًا لما أعلنه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان.