وسط #الاتحاد يتفوق على #الأهلي في دوري محمد بن سلمان
قبل مواجهة الفريقين اليوم

وسط #الاتحاد يتفوق على #الأهلي في دوري محمد بن سلمان

2019/10/31
الساعة 6:13 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

على الرغم من تراجع نتائج الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أنه يمتلك خط وسط مميزًا؛ ويتفوق على نجوم الأهلي قبل ديربي جدة اليوم.

وكشف حساب القنوات الرياضية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام خط وسط الأهلي والاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وسط الاتحاد

وشارك عبدالعزيز البيشي في 12 مباراة مع الاتحاد، ونجح في تسجيل هدف وصنع هدفين، وتبلغ قيمته السوقية 1.1 مليون يورو، وخاض إيميليانو فيتشيو 12 لقاء، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع مثلها، وتصل قيمته لـ1.5 مليون يورو.

ولعب التشيلي كارلوس فيلانويفا 12 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وصنع هدفين، ولكنه لم يهز الشباك حتى الآن، وتبلغ قيمته السوقية 1.8 مليون يورو.

وسط الأهلي

وخاض عبدالفتاح عسيري 10 مباريات مع الأهلي، وسجل هدفين وصنع 3 أخرى، وتبلغ قيمته السوقية 2.7 مليون يورو، ولعب دي سوزا 9 لقاءات، ولم يسجل أو يصنع أي هدف، وتصل قيمته لـ11.1 مليون يورو، وشارك ألفيس ساريتش في 5 مواجهات، وفشل في صناعة أو تسجيل أي هدف، وتبلغ قيمته 1.5 مليون يورو.


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