وسيم يضيء منزل حسين فياض

وسيم يضيء منزل حسين فياض

2019/10/10
الساعة 10:06 صباحًا
- ‎فيالمجتمع, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن- جازان

رزق حسين بن علي فياض- أحد منسوبي مستشفى الأمل والصحة النفسية بجازان- بمولود، اتفق وحرمه على تسميته “وسيم”؛ لينضم إلى أشقائه يوسف، وصفا، وحلا، ورفا.

المواطن” تبارك لحسين، وتتمنى أن يكون وسيم قرة عين لوالديه.

 


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