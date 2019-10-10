وسيم يضيء منزل حسين فياض

المواطن- جازان
رزق حسين بن علي فياض- أحد منسوبي مستشفى الأمل والصحة النفسية بجازان- بمولود، اتفق وحرمه على تسميته “وسيم”؛ لينضم إلى أشقائه يوسف، وصفا، وحلا، ورفا.
“المواطن” تبارك لحسين، وتتمنى أن يكون وسيم قرة عين لوالديه.
رزق حسين بن علي فياض- أحد منسوبي مستشفى الأمل والصحة النفسية بجازان- بمولود، اتفق وحرمه على تسميته “وسيم”؛ لينضم إلى أشقائه يوسف، وصفا، وحلا، ورفا.
“المواطن” تبارك لحسين، وتتمنى أن يكون وسيم قرة عين لوالديه.
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