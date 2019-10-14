وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في جامعة تبوك

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة تبوك عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة على مسمى “معيد”، للرجال والنساء، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل في عدد من كليات الجامعة.

وبينت الجامعة، أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو أخرى معترف بها.

– أن يكون تقديره العام في البكالوريوس (جيد جداً) على الأقل، وأن تكون الدراسة بالانتظام.

– ألا يتجاوز عمر المتقدم عن (30) عاماً من تاريخ الإعلان عن الوظيفة.

– ألا يكون موظفاً حكومياً.

– الحصول على سنة الامتياز للتخصّصات الطبية وإرفاق شهادة الامتياز مع المستندات.

– أن يجتاز المتقدم الإجراءات المتبعة للتعيين على وظيفة (معيد)، وتطبق معايير المفاضلة المقررة بجامعة تبوك.

وأوضحت الجامعة، أن التقديم سيبدأ اليوم الاثنين الموافق 15/ 2/ 1441هـ، ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق 22/ 2/ 1441هـ، وذلك عبر موقعها الإلكتروني: (هنا)