وظائف إدارية بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية في الجوف

المواطن - الجوف

أعلنت مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية بالجوف رغبتها في استقطاب كفاءات لشغل بعض الوظائف الإدارية المتوفرة للسعوديين “رجال ونساء” في عدد من الإدارات التابعة للمدينة من خلال الرابط: (هنا).

واشترطت إدارة رأس المال البشري بالمدينة على المتقدم:

أن يكون سعودي الجنسية.

أن يكون حاصلًا على المؤهل العلمي المطلوب من إحدى الجهات التعليمية المعتمدة.

أن يجيد تطبيقات الحاسب الآلي وبرامجه ويُفضل إجادة اللغة الإنجليزية.

أن يتم تحديد الوظيفة المتقدم لها.

أن يكون لائقًا طبيًا.

أن يجتاز المقابلة الشخصية أو أي اختبارات ذات علاقة.

وأوضحت الإدارة أنه في حال الاستفسار يمكن التواصل مع قسم التوظيف عبر الإيميل [email protected] ، علمًا أنه سيتم التواصل مع من يتم ترشيحه فقط من خلال البريد الإلكتروني.