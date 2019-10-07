وظائف إدارية بهيئة السوق المالية في الرياض

وظائف إدارية بهيئة السوق المالية في الرياض

2019/10/07
الساعة 9:47 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت هيئة السوق المالية بمدينة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة إدارية بالرياض بمجال إدارة حوكمة الشركات، للعمل بمسمى (أخصائي إدارة حوكمة الشركات)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة بالرابط أدناه.

المسمى الوظيفي:
– أخصائي – إدارة حوكمة الشركات.

الشروط:
1- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (إدارة أعمال، مالية، محاسبة) أو ما يعادلها.
2- أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
3- خبرة لا تقل عن 8 سنوات لدرجة البكالوريوس أو 6 سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مؤسسات السوق المالية، شركات الوساطة والبيوت الاستثمارية أو ما يعادلها..

موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الاثنين 2019/10/07م وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.

طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
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