#وظائف إدارية شاغرة في الشركة السعودية للكهرباء

#وظائف إدارية شاغرة في الشركة السعودية للكهرباء

2019/10/16
الساعة 4:35 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت شركة الكهرباء، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل التدريب: درجة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، أو الهندسة الصناعية).

– تحليل تطوير التطبيقات: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الكمبيوتر، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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