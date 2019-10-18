وظائف إدارية شاغرة في جامعة الملك خالد

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للموارد الذاتية بجامعة الملك خالد عن طرح عدد (4) وظائف إدارية شاغرة للسعوديين بالمرتبة الثامنة (عقد سنوي)، على مسمى “أخصائي مالي”، لحملة درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– ألا يكون المتقدم على رأس العمل الحكومي.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

– أن يكون غير محكوم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

– أن يكون المتقدم لائقًا صحيًّا.

– أن يجتاز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.

وبينت الإدارة، أن المستندات المطلوبة هي:

. صورة من الهوية الوطنية.

. صورة من المؤهل العلمي المطلوبة لشغل الوظائف مع إرفاق المعادلة إذا كان المؤهل صادرًا من جامعة غير سعودية.

. صور من شهادات الخبرة مع شهادة التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

وأوضحت الإدارة، أن التسجيل متاح اعتبارًا من يوم السبت الموافق 20 صفر 1441هـ، ويستمر حتى نهاية يوم الاثنين الموافق 22 صفر 1441هـ، وذلك على موقع الجامعة الإلكترني: (هنا)